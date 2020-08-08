На восстановление неподконтрольных властям Украины частей Донецкой и Луганской областей потребуется около $10 миллиардов (737,13 миллиарда рублей). Об этом на днях советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил в эфире «Радио Донбасс.Реалии»

Бывший президент Украины надеется на помощь России в восстановлении Донбасса © REUTERS, Alexander Ermochenko | REUTERS, Alexander Ermochenko | Перейти в фотобанк

По мнению советника президента, после реинтеграции этих территорий для их восстановления нужно создать фонд, в котором, в том числе, будут и донорские средства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске Контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.