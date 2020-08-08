Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стоит отвлекать аграриев от работы ради голосования. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера 8 августа

Лукашенко потребовал от аграриев равняться на урожай картошки с его участка © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Во время общения с губернатором Минской области Александром Турчиным Лукашенко отметил, что считает «полным идиотизмом» возможность потерять урожай ради выборов.

«Какова у тебя ситуация политическая? Выборы же идут. Но не отвлекайся, на выборы людей не дергай. Есть возможность, пусть подойдут досрочно проголосуют. Но потерять такой урожай ради какой-то политики — это будет идиотизм полный», — заявил президент.

Он обратил внимание, что аграрии сейчас работают днями в поле и мало внимания обращают на избирательную кампанию.

Также во время визита Лукашенко доложили о заработках аграриев. Сообщается, что в ОАО «Гастелловское» средняя зарплата составляет около 1 400 белорусских рублей (42 тысячи рублей).

«Надо иметь эту зарплату — и крестьяне будут довольны», — прокомментировал глава государства.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, 8 августа завершается четырехдневное досрочное голосование.