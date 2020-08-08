Ранее украинский президент заявил о необходимости расшифровать каждый пункт «Минска», чтобы Киев понимал, в состоянии он выполнить эти условия или нет.
«Спустя пять лет после выработки Минских договоренностей и пять лет [как] их пытались реализовывать, они, знаете, что сказали? "А мы не понимаем, что там написано"… О чем это говорит? О том, что они не хотят решать этот свой вопрос», — заявила Захарова.
Она подчеркнула, что Россия как страна, участвовавшая в выработке Минских соглашений, свою часть дороги прошла и готова идти дальше.
Ранее представительница МИД отметила, что российское внешнеполитическое ведомство готово пойти навстречу руководству Украины и объяснить ему содержание «Минска».