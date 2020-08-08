«Непонимание» Киевом Минских соглашений свидетельствует о нежелании Украины решать вопрос по Донбассу. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила во время выступления на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов 2020», передает РИА Новости 8 августа

«Они же дети»: МИД РФ готов помочь Зеленскому «расшифровать» текст Минских соглашений © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Спустя пять лет после выработки Минских договоренностей и пять лет [как] их пытались реализовывать, они, знаете, что сказали? "А мы не понимаем, что там написано"… О чем это говорит? О том, что они не хотят решать этот свой вопрос», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия как страна, участвовавшая в выработке Минских соглашений, свою часть дороги прошла и готова идти дальше.

Ранее представительница МИД отметила, что российское внешнеполитическое ведомство готово пойти навстречу руководству Украины и объяснить ему содержание «Минска».