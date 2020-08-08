«Платформа "Честные люди" проанализировала явку на досрочном голосования в четверг, 6 августа, по 721 участку по всей Беларуси. Суммарная явка по данным участковых комиссий за третий день досрочного голосования по всем этим участкам составила 89 439 избирателей. Наблюдатели платформы "Честные люди" насчитали на этих участках за день 45 613 человек», — говорится в материале.
При этом на 174 участках из 721 явка по данным комиссии и наблюдателей полностью сошлась.
Инициатива «Честные люди» стала ответом на призыв штаба Виктора Бабарико к сторонникам идти в наблюдатели. После нерегистрации его кандидатом команда Бабарико, а также команда Валерия Цепкало объединили свои усилия со штабом кандидата Светланы Тихановской.
По белорусским законам, все граждане, желающие стать наблюдателями, должны зарегистрироваться в местных избиркомах.
По утверждению «Честных людей», в их инициативе участвует около 5,2 тысячи аккредитованных в комиссиях наблюдателей. За дни голосования около 50 наблюдателей были задержаны, 110 были лишены аккредитации.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, на высший государственный пост страны претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Досрочное голосование на выборах президента началось 4 августа и продлится по 8 августа.