Близкие к белорусской оппозиции наблюдатели подвели итоги наблюдения за третьим днем досрочного голосования по выборам президента Белоруссии, по их данным, сведения о явке завышены примерно в два раза. Об этом 8 августа говорится в сообщении инициативы «Честные люди»

Премьер Белоруссии досрочно проголосовал на выборах © Santa Fe Relocation Services / flickr

При этом на 174 участках из 721 явка по данным комиссии и наблюдателей полностью сошлась.

Инициатива «Честные люди» стала ответом на призыв штаба Виктора Бабарико к сторонникам идти в наблюдатели. После нерегистрации его кандидатом команда Бабарико, а также команда Валерия Цепкало объединили свои усилия со штабом кандидата Светланы Тихановской.

По белорусским законам, все граждане, желающие стать наблюдателями, должны зарегистрироваться в местных избиркомах.

По утверждению «Честных людей», в их инициативе участвует около 5,2 тысячи аккредитованных в комиссиях наблюдателей. За дни голосования около 50 наблюдателей были задержаны, 110 были лишены аккредитации.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, на высший государственный пост страны претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Досрочное голосование на выборах президента началось 4 августа и продлится по 8 августа.