Кандидат в главы Белоруссии Светлана Тихановская накануне основного дня голосования на президентских выборах призвала белорусов отказаться от насилия. Соответствующее видеообращение 8 августа распространил штаб политика

Тихановская назвала «глупостью» решение баллотироваться в президенты Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют основным соперником Лукашенко.