Украинская полиция возбудила уголовное дело после проверки сообщения журналиста передачи «Схемы» - проекта «Радио Свобода» и «Голоса Америки», которые финансируются Конгрессом США, - Михаила Ткача о том, что его квартиру прослушивали. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева 8 августа

Юсин: Радио «Свобода» и часть американских элит начинает информационную войну с Зеленским © Владимир Трефилов

«В ходе проверки сообщения полицейские обнаружили на потолке в квартире повреждения. Также сотрудники полиции осмотрели крышу здания: никаких повреждений или технических средств там не обнаружили. По данному факту отделом дознания Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы», — говорится в сообщении Нацполиции.

Правоохранители подчеркнули, что для того, чтобы выяснить, было ли там установлено какое-либо прослушивающее устройство, запланирован повторный осмотр и судебные экспертизы.

«Радио Свобода» и «Голос Америки» финансируются американским Конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM). В России они признаны иноагентами.

Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. Так, в апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала «Страна» Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.

Больше года провел под стражей возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.