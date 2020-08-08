Депутат от франции «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин обратился в Госбюро расследований (ГБР) Украины относительно действий сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), причастных к рейдерской атаке на телеканал «112 Украина». Он сообщил об этом на своей странице в Facebook 8 августа

Владелец «112 Украина» обвинил Зеленского в заказе рейдерского захвата канала © tv.112.ua

По словам Кузьмина, анализ опубликованных в СМИ материалов прямо указывает на то, что должностными лицами СБУ совершен ряд действий, «которые могут свидетельствовать о реализации властью в лице президента Владимира Зеленского, руководителя офиса президента Андрея Ермака, главы СБУ Ивана Баканова кампании по травле оппозиционного и неподконтрольного властям средства массовой информации (канала "112 Украина")».

«Таким образом, отдельные представители и должностные лица СБУ, вмешавшись в корпоративный спор относительно телеканала, вышли за рамки полномочий и совершили преступление… Попытка рейдерского захвата СМИ и имущества, которое оно использует, осуществлена в условиях беспрецедентного давления… Более того, власть силами правоохранительных органов оказывает политически мотивированное преследование владельца телеканала, члена политсовета партии "Оппозиционная платформ — За жизнь", депутата Верховной рады Тараса Козака в ряде уголовных производств», — заявил нардеп.

Следовательно, отметил он, попытка ареста корпоративных прав телеканала — это «противоправное средство давления на оппозиционного депутата с целью вмешательства в деятельность государственного деятеля и воспрепятствования исполнению им служебных обязанностей».

Кузьмин просит считать эту информацию депутатским обращением в ГБР о совершении уголовных преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса. Депутат потребовал, чтобы Бюро сообщило ему письменно в установленном законом порядке о начале уголовного дела и окончании досудебного расследования.

В свою очередь ОПЗЖ обвинила украинскую власть в политически мотивированном преследовании Козака. Партия отметила, что в адрес журналистов канала поступают угрозы, они становятся объектами нападений, а год назад здание телеканала было обстреляно из гранатомета, при этом виновные найдены не были.