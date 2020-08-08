«Товарищи генералы, офицеры, сержанты, солдаты — все, кто носит оружие по долгу службы. Все, для кого понятие "долг перед Родиной" не пустой звук. Я стою тут и обращаюсь к вам открыто, не пряча лицо. Мы не должны переступить черту, за которой начинается насилие, не дай бог кровь… Вы шли на службу, чтобы защищать всю Беларусь, а не одного человека», — заявил Дмитриев.
Он также убежден, что большинство белорусов хотят нового президента, «без майданов и площадей». Политик призвал силовиков защищать мирных граждан.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.
Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.