Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев призвал силовиков защитить мирных граждан, а не «одного человека», и заявил о необходимости не допустить пересечения черты, за которой начинается насилие. Он сказал об этом 8 августа в Минске, выступая рядом с местом базирования спецназа внутренних войск МВД Белоруссии, передает РИА Новости

В Белоруссии перед выборами задержали доверенное лицо главной соперницы Лукашенко © Benjamin Hahn / flickr

Он также убежден, что большинство белорусов хотят нового президента, «без майданов и площадей». Политик призвал силовиков защищать мирных граждан.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.