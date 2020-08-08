По словам пресс-секретаря «Открытой России» Константина Фомина, они ехали в Белоруссию наблюдать за президентскими выборами, которые состоятся в это воскресенье.
Сейчас Александр Федосеев и Даниил Потапов находятся на пограничном пункте в Себеже, на них составляют некий административный материал. Адвокату «Правозащиты Открытки» по телефону не сообщили, какие для этого основания. Затем их должны доставить в Псков.
Местонахождение Пивоварова до сих пор неизвестно — со слов сотрудников погранслужбы, такого задержанного у них нет.
Известно, что они ехали разными автобусами.