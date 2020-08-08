На российско-белорусской границе задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, а также активистов Даниила Потапова и Александра Федосеева. Об этом 8 августа сообщает «Интерфакс»

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Сейчас Александр Федосеев и Даниил Потапов находятся на пограничном пункте в Себеже, на них составляют некий административный материал. Адвокату «Правозащиты Открытки» по телефону не сообщили, какие для этого основания. Затем их должны доставить в Псков.

Местонахождение Пивоварова до сих пор неизвестно — со слов сотрудников погранслужбы, такого задержанного у них нет.

Известно, что они ехали разными автобусами.