Ищенко VLOG: когда Россия, Украина и Белоруссия объединятся в одно государство?
Ищенко VLOG: когда Россия, Украина и Белоруссия объединятся в одно государство?
По словам пресс-секретаря «Открытой России» Константина Фомина, они ехали в Белоруссию наблюдать за президентскими выборами, которые состоятся в это воскресенье.

Сейчас Александр Федосеев и Даниил Потапов находятся на пограничном пункте в Себеже, на них составляют некий административный материал. Адвокату «Правозащиты Открытки» по телефону не сообщили, какие для этого основания. Затем их должны доставить в Псков.

Местонахождение Пивоварова до сих пор неизвестно — со слов сотрудников погранслужбы, такого задержанного у них нет.

Известно, что они ехали разными автобусами.