Бывший глава администрации Парка высоких технологий, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало может вернуться в республику, чтобы отдать свой голос на выборах. Об этом 8 августа сообщает РИА Новости

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало приехал в Польшу © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк сказал его пресс-секретарь Алексей Урбан.

Он опроверг информацию о том, что супруга Цепкало покинула Белоруссию и уехала в Россию. По его словам, Вероника Цепкало находится на свободе, не задержана.

«Она на связи, находится в Белоруссии, все нормально, все спокойно», — добавил он.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек, действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. С 4 по 8 августа в стране проходит досрочное голосование.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и Цепкало. В конце июля Цепкало вместе с детьми срочно уехал в Москву из опасения быть задержанным.