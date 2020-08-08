«Он обязательно будет голосовать, просто сейчас физически непонятно, как сделать эту процедуру. Он сейчас находится еще в Польше. Нет уверенности в этом, но завтра он может быть уже не в Польше. И под вопросом пока: Литва или Беларусь. <…> Он сюда рвется, мы отговариваем, но есть вероятность того, что он может все-таки доехать и проголосовать. Голосовать он будет обязательно», — сказал его пресс-секретарь Алексей Урбан.
Он опроверг информацию о том, что супруга Цепкало покинула Белоруссию и уехала в Россию. По его словам, Вероника Цепкало находится на свободе, не задержана.
«Она на связи, находится в Белоруссии, все нормально, все спокойно», — добавил он.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек, действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. С 4 по 8 августа в стране проходит досрочное голосование.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и Цепкало. В конце июля Цепкало вместе с детьми срочно уехал в Москву из опасения быть задержанным.