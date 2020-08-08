Самолет авиакомпании Air Europa, следовавший из Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) в Мадрид, совершил вынужденную посадку в Малаге из-за гражданина Украины. Об этом вечером 7 августа сообщает elperiodico.com

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