Самолет авиакомпании Air Europa, следовавший из Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) в Мадрид, совершил вынужденную посадку в Малаге из-за гражданина Украины. Об этом вечером 7 августа сообщает elperiodico.com
Капитан воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Малаги из-за отказа украинца надеть маску на борту самолета.
Сообщается, что украинец мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
После инцидента воздушное судно продолжило полет в испанскую столицу.
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