«Вульгарные провокаторы»: румынских депутатов оштрафовали за отказ надеть маски
«Вульгарные провокаторы»: румынских депутатов оштрафовали за отказ надеть маски
© РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
Капитан воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Малаги из-за отказа украинца надеть маску на борту самолета.

Сообщается, что украинец мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

После инцидента воздушное судно продолжило полет в испанскую столицу.

 