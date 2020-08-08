Отмечается, что велосипедисты пригласили поучаствовать в акции и обладателей самокатов, роликовых коньков, и даже бегунов. Заранее были оглашены лишь время начала акции и шесть точек для старта в разных концах Минска.
«Мы не можем быть здоровы, живя в страхе. Хватит бояться, сделаем уверенный шаг к здоровой стране», — говорится в анонсе.
Скорость движения по договоренности небольшая. Куда приведет участников пробега маршрут, неясно — его не раскрывают.
Это не первая акция солидарности с участием велосипедистов. Во время велопробега они стараются держаться в колонне и сигналят велосипедными звонками.
Ранее в белорусской столице и регионах уже проходили несанкционированные массовые акции граждан, приуроченные к предстоящим президентским выборам, при этом во время одной из них по всей стране были задержаны 250 человек.