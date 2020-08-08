Несанкционированный велопробег солидарности прошел в Минске 7 августа, в преддверии выборов президента Белоруссии, передает Sputnik Беларусь

«Помогу, лет через пять». Арест соперника Лукашенко и протесты в Минске © REUTERS, Vasily Fedosenko Отмечается, что велосипедисты пригласили поучаствовать в акции и обладателей самокатов, роликовых коньков, и даже бегунов. Заранее были оглашены лишь время начала акции и шесть точек для старта в разных концах Минска.

«Мы не можем быть здоровы, живя в страхе. Хватит бояться, сделаем уверенный шаг к здоровой стране», — говорится в анонсе.

Скорость движения по договоренности небольшая. Куда приведет участников пробега маршрут, неясно — его не раскрывают.

Это не первая акция солидарности с участием велосипедистов. Во время велопробега они стараются держаться в колонне и сигналят велосипедными звонками.

Ранее в белорусской столице и регионах уже проходили несанкционированные массовые акции граждан, приуроченные к предстоящим президентским выборам, при этом во время одной из них по всей стране были задержаны 250 человек.