Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правительству мобилизовать силы, чтобы избежать второй волны эпидемии коронавируса. Об этом сообщил Офис главы государства 8 августа

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 7 августа заявил Зеленский.

В связи со стремительным ростом числа случаев заболевания COVID-19 на Украине, президент дал поручение премьеру безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным и обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.

Кроме того, он поручил Кабмину обеспечить медработников средствами индивидуальной защиты и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий. Также правительство должно пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что с 8 августа Кабинет министров Украины переходит на чрезвычайный режим работы из-за ухудшения ситуации с COVID-19. В частности, теперь несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для усиления контроля над эпидемической ситуацией.