«Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала», — заявил Зеленский.
В связи со стремительным ростом числа случаев заболевания COVID-19 на Украине, президент дал поручение премьеру безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным и обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.
Кроме того, он поручил Кабмину обеспечить медработников средствами индивидуальной защиты и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий. Также правительство должно пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда в Крым и Севастополь.
Ранее сообщалось, что с 8 августа Кабинет министров Украины переходит на чрезвычайный режим работы из-за ухудшения ситуации с COVID-19. В частности, теперь несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для усиления контроля над эпидемической ситуацией.