Ранее команда кандидата в президенты Светланы Тихановской представила на одном из пикетов IT-платформу «Голос» по альтернативному подсчету голосов во время выборов, с помощью которой при использовании QR-кода и мессенджеров избирателям предлагается защитить свой выбор и «показать результаты, подсчитанные не комиссиями, а избирателями». Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Генпрокуратура должна оценить законность этой инициативы.
«Генеральная прокуратура обратилась к министру связи и информатизации с предложением при наличии технической возможности рассмотреть вопрос об ограничении деятельности сайта платформы "Голос" на территории Республики Беларусь», — заявила Попова.
Она пояснила, что платформа расположена не на территории Белоруссии и права граждан могут быть нарушены, поскольку их персональные данные могут использовать в каких-то иных целях, а привлечь к ответственности организаторов онлайн-платформы будет невозможно.
Ранее Генпрокуратура Белоруссии заявила, что онлайн-платформы «Голос» и Zubr.in не имеют аккредитации для сбора и интерпретации результатов голосования. По данным ведомства, при установлении фактов проведения гражданами, наблюдателями неправомерных опросов общественного мнения их могут привлечь к административной ответственности.