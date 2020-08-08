Платформа по альтернативному подсчету голосов на выборах президента Белоруссии «Голос» может быть заблокирована. Об этом начальник отдела управления Генеральной прокуратуры республики Марина Попова сообщила в эфире телеканала «Беларусь 1» 8 августа

В Белоруссии проверят законность альтернативного подсчета голосов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светланы Тихановской представила на одном из пикетов IT-платформу «Голос» по альтернативному подсчету голосов во время выборов, с помощью которой при использовании QR-кода и мессенджеров избирателям предлагается защитить свой выбор и «показать результаты, подсчитанные не комиссиями, а избирателями». Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Генпрокуратура должна оценить законность этой инициативы.

«Генеральная прокуратура обратилась к министру связи и информатизации с предложением при наличии технической возможности рассмотреть вопрос об ограничении деятельности сайта платформы "Голос" на территории Республики Беларусь», — заявила Попова.

Она пояснила, что платформа расположена не на территории Белоруссии и права граждан могут быть нарушены, поскольку их персональные данные могут использовать в каких-то иных целях, а привлечь к ответственности организаторов онлайн-платформы будет невозможно.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии заявила, что онлайн-платформы «Голос» и Zubr.in не имеют аккредитации для сбора и интерпретации результатов голосования. По данным ведомства, при установлении фактов проведения гражданами, наблюдателями неправомерных опросов общественного мнения их могут привлечь к административной ответственности.