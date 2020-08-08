Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым потребовал от Москвы не выплачивать вознаграждение представителям движения «Талибан»*. Содержание разговора 7 августа передала газета The New York Times

Обвиняющая Россию в сговоре с талибами разведка США занимается наркоторговлей - МИД РФ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк состоялся 13 июля.

Как отмечает газета, это первый известный случай, когда администрация Белого дома на официальном уровне обратилась к России из-за сообщений о якобы сговоре с талибами.

Это противоречит официальной позиции Белого дома, который назвал такие сообщения мистификацией.

Как пояснил газете источник, в разговоре Помпео дал понять Лаврову, что существует «красная линия». Он добавил, что госсекретарь был в бешенстве от того, что спецслужбы сообщили о выплатах за головы американских военных.

В июне The New York Times со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих в Афганистане. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с «Талибаном».

В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры: не все американское разведывательное сообщество считает доказательства достаточно убедительными.

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