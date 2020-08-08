По информации издания, разговор состоялся 13 июля.
Как отмечает газета, это первый известный случай, когда администрация Белого дома на официальном уровне обратилась к России из-за сообщений о якобы сговоре с талибами.
Это противоречит официальной позиции Белого дома, который назвал такие сообщения мистификацией.
Как пояснил газете источник, в разговоре Помпео дал понять Лаврову, что существует «красная линия». Он добавил, что госсекретарь был в бешенстве от того, что спецслужбы сообщили о выплатах за головы американских военных.
В июне The New York Times со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих в Афганистане. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с «Талибаном».
В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры: не все американское разведывательное сообщество считает доказательства достаточно убедительными.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ