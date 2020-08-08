Явка за четыре дня досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 32,24%. Об этом 8 августа свидетельствуют данные Центризбиркома

В первый день досрочного голосования в Белоруссии явка составила почти 5% © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Досрочное голосование на выборах президента проходит 4-8 августа, белорусские граждане могут проголосовать на своих избирательных участках с 10:00 до 14:00, а также с 16:00 до 19:00.

На территории Белоруссии создано 5 767 участков для голосования, в том числе 44 участка за пределами страны.

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют основным соперником Лукашенко.