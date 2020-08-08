По словам Красулиной, их задержали недалеко от выхода из офиса, причина пока не известна. Сейчас задержанные находятся в РУВД Заводского района Минска.
Смоленчук должен был стать наблюдателем на избирательном участке во время выборов.
9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата Светланы Тихановской.