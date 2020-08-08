«По нашей оценке, Россия использует целый ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и то, что она видит как антироссийский "истеблишмент". Это согласуется с публичной критикой Москвы в его адрес, когда он был вице-президентом, за его роль в политике администрации (экс-президента США Барака) Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России», — говорится в заявлении Эванины.
Там же добавляется, что некоторые связанные с Кремлем действующие лица якобы стремятся поддержать кандидатуру президента Дональда Трампа в социальных сетях и на российском телевидении.
В качестве примера Эванина привел «пророссийского украинского парламентария» Андрея Деркача, который, по его словам, распространяет заявления о коррупции — в том числе посредством обнародования просочившихся телефонных звонков — чтобы «подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократическую партию».
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.