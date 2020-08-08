Признав суверенитет России над Крымом, Минск потерял бы дипломатические отношения с Киевом, который для Белоруссии по важности стоит сразу за Москвой. Об этом главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру 7 августа

Сенатор РФ о словах Лукашенко о Крыме: «Вряд ли человек с такой позицией уважительно относится к России» © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Дзермант подчеркнул, что в подобных спорах Минск всегда придерживается принципа территориальной целостности. Кроме того, по его словам, у Белоруссии есть основания для такой позиции, так как, решив принять в свой состав Крым, не провела никаких консультаций по линии Союзного государства с белорусским руководством.

«И третье — Минск исходил из того, что в случае признания Крыма он потеряет отношения и дипломатические, и экономические с Украиной, которые для небольшой страны стоят на втором месте после России. Соответственно, издержки от этого для белорусского руководства были бы слишком высокими», — подчеркнул эксперт.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

Полный текст интервью читайте здесь.