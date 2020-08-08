Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается создать переговорную площадку, чтобы заявить и Западу, и Востоку, что его интересы тоже надо учитывать. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру 7 августа

Александр Искандарян: Лукашенко уже не впервые играет на грани фола с Россией © Sputnik /Asatur Yesayants

«Он действует параллельно: делает шаг в одну и шаг в другую сторону (в сторону Запада и Востока — ред.)… Пытаясь разыгрывать карту… Я бы не назвал ее "антироссийской"… В данной ситуации Лукашенко пытается действовать, как герой известного литературного произведения, который "уважать себя заставил". То есть он пытается создать переговорную площадку и политически делать посылы, что его интересы также необходимо учитывать», — сказал Бондаренко.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.

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