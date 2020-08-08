Накануне, 6 августа, Лукашенко сообщил, что в Белоруссии задержано немало людей, которые собирались дестабилизировать обстановку в стране в преддверии выборов. Среди них, по его словам, не только 33 россиянина, задержанные в конце июля, но и граждане с американскими паспортами.
«Он действует параллельно: делает шаг в одну и шаг в другую сторону (в сторону Запада и Востока — ред.)… Пытаясь разыгрывать карту… Я бы не назвал ее "антироссийской"… В данной ситуации Лукашенко пытается действовать, как герой известного литературного произведения, который "уважать себя заставил". То есть он пытается создать переговорную площадку и политически делать посылы, что его интересы также необходимо учитывать», — сказал Бондаренко.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.
Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.
Полный текст интервью читайте здесь.