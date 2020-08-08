Украинский политолог Константин Бондаренко оценил работу президента Белоруссии Александра Лукашенко в информационном пространстве в преддверии президентских выборов. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 7 августа

Украинские уроки для Лукашенко. Эксперты о выборах и возможности майдана в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Дмитрию Гордону — это попытка мобилизовать аудиторию YouTube, обращение к народу — мобилизация ядерного электората белорусского лидера, пояснил Бондаренко.

«Он делает целый ряд посылов, иногда взаимоисключающих, он запускает целый ряд интриг, потому что вся общественность обсуждает выдаст он, не выдаст "вагнеровцев" Украине, помирится — не помирится с [президентом РФ Владимиром] Путиным и так далее. То есть есть целый ряд моментов, который показывает, что Лукашенко достаточно искусно использует информационные поводы для того, чтобы создавать информационное поле вокруг себя», — отметил политолог.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.

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