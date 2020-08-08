«Я не могу сказать, что в Армении есть какое-то специфическое отношение к Лукашенко. Есть общий информационный фон, который идет из прессы о Белоруссии как о любом другом постсоветском государстве. Старые люди что-то помнят. Но информации о внутрибелорусских процессах, о том, какое развитие там происходит, каким образом там складывается ситуация, не особенно много», — сказал Искандарян.
По его словам, армяне знают, что в Белоруссии у власти достаточно давно находится один человек.
«Конечно же, люди имеют представление о политической системе в самых общих чертах. Но в общем я не думаю, что есть нечто большее, чем эти шаблонные представления», — объяснил он.
9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.