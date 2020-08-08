Глава Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян 7 августа в интервью изданию Украина.ру рассказал, что говорят в Армении о действующем белорусском президенте Александре Лукашенко

По его словам, армяне знают, что в Белоруссии у власти достаточно давно находится один человек.

«Конечно же, люди имеют представление о политической системе в самых общих чертах. Но в общем я не думаю, что есть нечто большее, чем эти шаблонные представления», — объяснил он.

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.