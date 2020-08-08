Оппозиционеры не пользуются большой популярностью в Белоруссии, однако в нынешней ситуации они имеют шансы на успех. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

«Широкой поддержкой общественности белорусская оппозиция как не пользовалась, так и не пользуется, но тут же важно, как будут развиваться технологии этих цветных революций. Мы знаем, как иногда они оканчиваются успехом даже при отсутствии широкой поддержки в обществе. Пример Украины тому свидетельство», — рассказал политолог.

На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов: Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Сергей Черечень и действующий глава государства Александр Лукашенко.

Александр Искандарян: Лукашенко уже не впервые играет на грани фола с Россией © Sputnik /Asatur Yesayants

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полный текст интервью читайте здесь.