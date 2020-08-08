Президент Белоруссии Александр Лукашенко разыгрывает антироссийскую карту ради более спокойной реакции Запада на действия официального Минска в отношении оппозиции. Такую точку зрения высказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Александр Искандарян: Лукашенко уже не впервые играет на грани фола с Россией © Sputnik /Asatur Yesayants

При этом, отметил он, белорусский лидер понимает, что слишком далеко зашел в своей антироссийской риторике, о чем свидетельствует интервью Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое было в целом выдержано в комплиментарном духе в отношении РФ и ее президента Владимира Путина.

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