«То есть по большому счету все эти действия и заявления [Лукашенко] направлены на западную аудиторию, на штатных русофобов европейских и американских. С тем чтобы легитимировать в их глазах, в их СМИ свою власть, как минимум не допустив значительной критики и полного отторжения результатов выборов», — рассказал эксперт.
При этом, отметил он, белорусский лидер понимает, что слишком далеко зашел в своей антироссийской риторике, о чем свидетельствует интервью Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое было в целом выдержано в комплиментарном духе в отношении РФ и ее президента Владимира Путина.
Полный текст интервью читайте здесь.