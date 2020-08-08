Расположение Белоруссии позволяет ей сесть на шпагат между Россией и ЕС, полностью не поддаваясь влиянию ни одной из стран, считает грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Белоруссия находится в стратегически важной точке, где с одной стороны Европа не может влиять на Белоруссию, с другой — Россия не может полностью влиять на Белоруссию. То есть она находится в такой геополитической расстановке, что может сесть на шпагат. Недавно США решили назначить посла в Белоруссию, и Евросоюз активно сотрудничает с ней, несмотря на то что называют Лукашенко «последним диктатором», — сказал Сихарулидзе.

Арчил Сихарулидзе: Белоруссия может позволить себе сидеть на шпагате между Европой и Россией © Sputnik / Vladimir Umikashvili

«Насколько изменится политика «шпагата» со временем, если Лукашенко уйдет, и придут эти дамы из женской троицы, это вопрос. Потому что такой же подход есть и у Армении. У нее есть и восточное партнерство, и российская военная база. Это, конечно, не шпагат, Армения больше находится под влиянием своих стратегических интересов, но все-таки есть это лавирование. Поэтому это зависит от государства и от геополитики», — подытожил эксперт.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.