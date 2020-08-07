Запад будет умеренно на словах поддерживать оппозицию в Белоруссии, а если говорить о США, Франции, Германии, то они постараются избегать слишком активного вмешательства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростилав Ищенко

«На словах они оппозицию будут поддерживать, будут делать заявления и так далее, они их уже делают. В общем-то и по делу, потому что Лукашенко нагло пересажал наиболее сильных кандидатов. Учитывая, что это ребята прозападные, Западу как-то не комильфо молчать», — считает политолог.

Однако со стороны этих стран серьезного вмешательства, организационной и финансовой поддержки не будет, уверен собеседник издания.

«Максимум, кто будет поддерживать антилукашенковские силы, — это Польша. Польша будет делать это на технологическом уровне — финансирования, организационной поддержки, предоставления инструкторов. Кстати, Украина может боевиков предоставить. Но, как вы понимаете, и Польша, и Украина не то чтобы не Запад, а совсем не Запад», — рассказал Ростислав Ищенко.

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Алексей Дзермант: Запад формально не признает выборы в Белоруссии, но продолжит коммуникацию с Минском © Facebook, Алексей Дзермант Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.