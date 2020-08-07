Российский певец Григорий Лепс сообщил, что не будет выступать в Витебске 8 августа. Он написал об этом в комментарии к видео с конкурса «Новая волна-2019» на своей странице в Facebook 6 августа

«Артисты получали угрозы»: организаторы отменили концерт с участием звезд шоу-бизнеса перед выборами в Белорусии © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Леонид Агутин, Тина Кароль, группа «Кар-мэн» и другие.

Их примеру последовал и Лепс.

«Дорогие друзья! Концерта в Витебске 8 августа не будет», — написал он.

Ранее белорусский портал Tut.by писал, что после появления афиш с российскими исполнителями им в соцсетях начали писать жители Белоруссии с призывом не поддерживать выступлениями нынешнего президента Александра Лукашенко.

Выборы в Белоруссии состоятся 9 августа.