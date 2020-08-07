Серия концертов накануне основного дня голосования в Белоруссии должна была пройти в разных белорусских городах. Центральным должно было стать мероприятие в Минске. Ожидалось, что на сцену выйдут популярные исполнители из Белоруссии, России и Украины. Однако многие из них позднее публично отказались от своего участия. Так поступили, в частности, Леонид Агутин, Тина Кароль, группа «Кар-мэн» и другие.
Их примеру последовал и Лепс.
«Дорогие друзья! Концерта в Витебске 8 августа не будет», — написал он.
Ранее белорусский портал Tut.by писал, что после появления афиш с российскими исполнителями им в соцсетях начали писать жители Белоруссии с призывом не поддерживать выступлениями нынешнего президента Александра Лукашенко.
Выборы в Белоруссии состоятся 9 августа.