Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) Украины вновь не нашла покупателей на выставленные на электронные торги восемь углеводородных участков, несмотря на предложенный 50%-й дисконт от начальной цены лотов. Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro, передает «Интерфакс-Украина» 7 августа

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«Служба выставляет на аукционы только те объекты, которые инициировали или номинировали сами предприниматели. Все участки были номинированы недропользователями полгода назад. Однако, учитывая конъюнктуру рынка — снижение стоимости углеводородов на мировом рынке и вызванный пандемией кризис, бизнес внес коррективы в свои решения по инвестиционным проектам», — отметил глава Госгеонедр Роман Опимах.

В пресс-центре службы сообщили, что в течение трех дней будет объявлен повторный аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами по методу пошагового снижения стартовой цены с последующим представлением ценовых предложений и проведением торгов на платформе «ProZorro.Продажи» не позднее чем через 15 дней.

Ранее сообщалось, что Госгеонедр планирует по итогам 2020 года перечислить в госбюджет 900 млн грн (2,4 млрд руб.) от продажи специальных разрешений.