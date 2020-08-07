Согласно этим данным, речь идет о Печенежско-Кочетковской (стартовая цена 5,075 млн грн, или 13,5 млн руб.), Княжинской (108,78 млн грн, или 290,4 млн руб.), Любижнянско-Меришорской (39,776 млн грн, или 106,2 млн руб.), Южно-Сливкинской (1,911 млн грн, или 5,1 млн руб.), Восточно-Космацкой (2,959 млн грн, или 7,9 млн руб.), Лючкивско-Березовской (2,642 млн грн, или 7 млн руб.) углеводородных площадях, а также о Приазовском газовом (3,149 млн грн, или 8,4 млн руб.) и Южно-Монастырецком (1,186 млн грн, 3,2 млн руб.) нефтяном месторождениях.
«Служба выставляет на аукционы только те объекты, которые инициировали или номинировали сами предприниматели. Все участки были номинированы недропользователями полгода назад. Однако, учитывая конъюнктуру рынка — снижение стоимости углеводородов на мировом рынке и вызванный пандемией кризис, бизнес внес коррективы в свои решения по инвестиционным проектам», — отметил глава Госгеонедр Роман Опимах.
В пресс-центре службы сообщили, что в течение трех дней будет объявлен повторный аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами по методу пошагового снижения стартовой цены с последующим представлением ценовых предложений и проведением торгов на платформе «ProZorro.Продажи» не позднее чем через 15 дней.
Ранее сообщалось, что Госгеонедр планирует по итогам 2020 года перечислить в госбюджет 900 млн грн (2,4 млрд руб.) от продажи специальных разрешений.