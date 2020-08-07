Власти Харькова не намерены ограничивать движение общественного транспорта из-за внесения города в «красную» зону в связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом в пятницу, 7 августа, заявил мэр города Геннадий Кернес, передает пресс-служба городского головы

«Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе», — сказал Кернес.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Это предусматривает более строгие карантинные ограничения, в том числе ограничение работы общественного транспорта, образовательных учреждений и заведений общепита.