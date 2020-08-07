«Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе», — сказал Кернес.
Ранее сообщалось, что государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о перемещении Харькова из «зеленой» зоны в «красную».
Это предусматривает более строгие карантинные ограничения, в том числе ограничение работы общественного транспорта, образовательных учреждений и заведений общепита.