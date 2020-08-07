Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала «глупостью» решение о выдвижении на предстоящих выборах. Об этом она рассказала в интервью порталу Тut.by в пятницу, 7 августа

По словам Тихановской, решение баллотироваться в президенты принесло ей много проблем, и, если бы она знала, что будет так тяжело, она бы «сто раз подумала».

«Вот, думаю, что это тогда было — подвиг или глупость. Наверное, все-таки глупость», — сказала Тихановская.

Она отметила, что ей больше импонирует спокойная семейная жизнь, а не предвыборная суета и давление силовиков. По словам Тихановской, она очень скучает по семейным посиделкам и детям, с которыми сейчас редко удается пообщаться.

У белорусских протестов женское лицо. Кто такие Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова, бросившие вызов Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.