Зеленский заявил, что вопрос о принадлежности Киево-Печерской лавры — в ведении правительства.
«Распоряжением Кабинета министров Украины от 11 июля 2013 года № 519-р здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в г. Киеве согласно определенному перечню переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви Московского патриархата», — пояснил президент.
Весной нынешнего года Зеленский уже отвечал на подобную петицию о судьбе храма. И тогда его ответ был тем же самым: вопрос решает правительство. По сути глава государства уклонился и от разрешения спора, и от выражения какой-либо позиции.