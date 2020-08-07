Украинский президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании Украинской православной церкви Московского патриархата и отклонить петицию о передаче храма «Православной церкви Украины», пишет агентство УНИАН 7 августа

Зеленский заявил, что вопрос о принадлежности Киево-Печерской лавры — в ведении правительства.

Зеленский рассмотрит вопрос передачи Киево-Печерской лавры раскольникам из ПЦУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Весной нынешнего года Зеленский уже отвечал на подобную петицию о судьбе храма. И тогда его ответ был тем же самым: вопрос решает правительство. По сути глава государства уклонился и от разрешения спора, и от выражения какой-либо позиции.