«Уважаемые граждане Украины. Обращаем ваше внимание, что срок, в течение которого сохраняется право пребывания иностранцев, которые не смогли покинуть территорию Румынии в условиях пандемии Covid-19, и когда не будут применяться санкции или ограничительные меры, — до 12 августа 2020 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно распоряжению правительства Румынии, право на пребывание иностранцев в стране, предоставленное въездными визами, сохраняется в течение 90 дней после прекращения режима чрезвычайного положения.
После возвращения на родину украинцам придется пройти 14-дневную самоизоляцию.