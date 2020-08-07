Власти Румынии попросили иностранцев, в том числе украинцев, которые из-за пандемии не могли уехать, но у которых закончился срок визы, покинуть страну до 12 августа. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщило посольство Украины в Румынии

«Уважаемые граждане Украины. Обращаем ваше внимание, что срок, в течение которого сохраняется право пребывания иностранцев, которые не смогли покинуть территорию Румынии в условиях пандемии Covid-19, и когда не будут применяться санкции или ограничительные меры, — до 12 августа 2020 года», — говорится в сообщении. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк После возвращения на родину украинцам придется пройти 14-дневную самоизоляцию.