Потеря поддержки со стороны РФ является ошибкой президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в данном случае идет по пути экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

По мнению Корнилова, белорусская оппозиция действительно готовит протестные акции по итогам президентских выборов, однако, отметил он, так было и в предыдущие годы, но по сравнению с ними сейчас наблюдается одно большое различие.

«Были и более жаркие выборы, и Лукашенко всегда оказывался к ним готовым. Но при этом надо заметить, что всегда в таких ситуациях Лукашенко пользовался поддержкой России. А вот сейчас он сделал несколько иные ставки, и, на мой взгляд, это значительная ошибка, поскольку в некотором роде он повторяет ошибки Януковича, которого он тоже упоминал в интервью [Дмитрию Гордону]. И это, конечно же, не самый умный шаг», — заявил эксперт.

На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов: Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Сергей Черечень и действующий глава государства Александр Лукашенко. Украинские уроки для Лукашенко. Эксперты о выборах и возможности майдана в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Основной день голосования назначен на 9 августа.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полный текст интервью читайте здесь.