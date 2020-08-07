В Литве считают, что Белоруссия нарушает принципы открытости, прозрачности и добрососедства, а работа АЭС вблизи Вильнюса является угрозой для безопасности его жителей.
Нота содержит призыв остановить работы по запуску АЭС, пока не будут проведены рекомендованные ЕС стресс-тесты. Также Вильнюс призвал Минск сотрудничать с Европейской группой регуляторов ядерной безопасности, Еврокомиссией и другими международными организациями.
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Строительством станции занимается российская госкорпорация «Росатом».
Литва предъявляет претензии практически с момента принятия Минском решения о строительстве станции, заявляя, что она якобы не будет соответствовать стандартам безопасности.