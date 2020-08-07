Вильнюс осудил начало загрузки ядерного топлива в реактор Белорусской АЭС. Соответствующая нота протеста была передана Минску в пятницу, 7 августа, сообщил Интерфакс со ссылкой на МИД Литвы

В Литве считают, что Белоруссия нарушает принципы открытости, прозрачности и добрососедства, а работа АЭС вблизи Вильнюса является угрозой для безопасности его жителей.

Президент Литвы призвал Белоруссию к сотрудничеству с ЕС по БелАЭС © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Строительством станции занимается российская госкорпорация «Росатом».

Литва предъявляет претензии практически с момента принятия Минском решения о строительстве станции, заявляя, что она якобы не будет соответствовать стандартам безопасности.