Президент Украины Владимир Зеленский второй день находится в Донбассе. Он уже проехал более ста километров линии разграничения, оценив ситуацию как полностью контролируемую. Об этом он сообщил во время общения с представителями СМИ в Марьинке Донецкой области. Трансляцию мероприятия 7 августа вел Офис президента в Facebook

«Чтобы понять всё происходящее, надо говорить с военными, надо говорить с гражданскими, с людьми кушать, жить, скажу откровенно, иногда выпить… Я, в принципе, так и делаю», — отметил Зеленский.

Зеленский на Донбассе: «Гарантировать мы ничего не можем...» © пресс-служба президента Украины Владимиром Путиным.

В первый день после вступления в силу украинская сторона заявила о двух обстрелах со стороны Луганской и Донецкой Народных Республик. А 5 августа в Донецке сообщили, что вооруженные силы Украины обстреляли посёлок Шахты 6/7 в окрестностях города Горловки.

В ближайшее время Зеленский планирует объехать все 410 километров линии разграничения, чтобы самостоятельно оценить ситуацию.