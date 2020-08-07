«Чтобы понять всё происходящее, надо говорить с военными, надо говорить с гражданскими, с людьми кушать, жить, скажу откровенно, иногда выпить… Я, в принципе, так и делаю», — отметил Зеленский.
Соглашение о полном прекращении огня вступило в силу 27 июля 2020 года. За день до этого президент Украины обсудил дальнейшие шаги в этом направлении с Владимиром Путиным.
В первый день после вступления в силу украинская сторона заявила о двух обстрелах со стороны Луганской и Донецкой Народных Республик. А 5 августа в Донецке сообщили, что вооруженные силы Украины обстреляли посёлок Шахты 6/7 в окрестностях города Горловки.
В ближайшее время Зеленский планирует объехать все 410 километров линии разграничения, чтобы самостоятельно оценить ситуацию.