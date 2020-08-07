Ближайшие матчи столичных клубов «Минск» и «Динамо» в чемпионате Белоруссии по футболу в последний момент были перенесены на более поздний срок. Об этом 7 августа говорится на сайте Ассоциации «Белорусская федерация футбола»

«Ассоциации "Белорусская федерация футбола"…переносит матчи 21-го тура "Беларусбанк — Высшей лиги" сезона 2020 года "Динамо-Минск» — «Смолевичи" и "Минск" — "Славия-Мозырь". Поединок "Динамо-Минск" — "Смолевичи", который должен был состоятся сегодня перенесен на 14 августа. Игра "Минск" — "Славия-Мозырь" перенесена с 8 на 12 августа», — сказано в сообщении.

СМИ связывают такое решение с назначенными на 9 августа выборами президента республики и с инцидентом во время матча в Солигорске Минской области, где местный «Шахтер» принимал 6 августа «Динамо-Брест». Сообщается, что в ходе игры болельщики массово скандировали «Жыве Беларусь!»

«Жыве Беларусь!» — популярный у современных белорусских оппозиционеров лозунг, который в различных вариациях встречался в прошлом в трудах идеологов национального движения.

Никаких «Перемен»: в Белоруссии диджея задержали за песню Виктора Цоя © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Сергей Черечень и действующий глава государства Александр Лукашенко.

Основной день голосования назначен на 9 августа.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.