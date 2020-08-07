Украинский лидер Владимир Зеленский 7 августа объяснил, почему назначил экс-замначальника следственного управления МВД времен Януковича Олега Татарова заместителем главы Офиса президента, передает Интерфакс-Украина

Бывший чиновник МВД стал заместителем главы офиса президента Украины © Facebook/Виталий Кличко Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то, как бы сказать, из старой власти», — сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что считает всех, кто занимал руководящие должности во времена президентства Петра Порошенко (2014-2019) тоже уже старой властью, «но и там были опытные люди».

«Главное, чтобы человек был честным. Сейчас, мне кажется, в нашей стране, чтобы изменить Украину, моральная сторона самое главное — то, чего не хватает многим чиновникам, депутатам многим», — добавил Зеленский.

Накануне Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента. Татаров сообщил, что будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.