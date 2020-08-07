«Мы все жили во времена Януковича (2010-2014 ред.). Но некоторые люди бежали вместе с господином Януковичем. А в принципе много людей осталось нормальных, которые не предали Украину. Мне кажется, что это не справедливо: всех людей, возглавлявших ту или иную ветвь власти во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то, как бы сказать, из старой власти», — сказал Зеленский.
Глава государства также отметил, что считает всех, кто занимал руководящие должности во времена президентства Петра Порошенко (2014-2019) тоже уже старой властью, «но и там были опытные люди».
«Главное, чтобы человек был честным. Сейчас, мне кажется, в нашей стране, чтобы изменить Украину, моральная сторона самое главное — то, чего не хватает многим чиновникам, депутатам многим», — добавил Зеленский.
Накануне Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента. Татаров сообщил, что будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.