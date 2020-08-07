Гражданину Польши, который, по версии следствия, предложил Славомиру Новаку неправомерную выгоду в размере 187 тысяч долларов, грозит 12 лет тюрьмы. Об этом сообщило «Польское радио» 6 августа

«По материалам дела, подозреваемые договорились, что Славомир Н. будет незаконно влиять на выбор Укравтодором предложения, составленного компанией Александра Д. Предложение касалось подготовки проектных документов и надзора за работами при ремонте автодороги на Украине», — сообщил пресс-секретарь варшавской прокуратуры Александра Скшиняж. В Польше арестован бывший глава «Укравтодора» Новак. Выйдет ли следствие на высокопоставленных лиц украинской власти? © ukravtodor.gov.ua

По версии следователей, обещанный откат должен был поступить в качестве оплаты фиктивных консультационных услуг в компанию Новака, зарегистрированную на Кипре. Однако польская компания, заполучив контракт на Украине, просто пропала.

Славомир Новак — польский политик и украинский госчиновник. С 2001 по 2005 гг. был членом Сейма Польши. С 2011 по 2013 гг. там же занимал пост министра транспорта, строительства и морской экономики. Затем в 2016 году был назначен руководителем Украинского транспортного агентства «Укравтодор». Получил украинское гражданство.

20 июля 2020 года арестован по подозрению в коррупции. Дело расследуют совместно украинские и польские правоохранители. Польская сторона обвиняет Новака в создании коррупционной ОПГ, а украинская — в отмывании государственных денег в особо крупных размерах. В прокуратуре предполагают, что это не единичный эпизод, ведётся следствие.