Если Москва откажется от услуг белорусской стороны по урегулированию конфликта в Донбассе, она косвенно подтвердит правоту Минска в недавнем конфликте, считает азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются «боевиками» частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.

Ильгар Велизаде: Украинизация Белоруссии не нужна ни Москве, ни Минску © скриншот с видео " Дайджест Москва-Баку" Олег Морозов заявил, что своими действиями Минск вычеркивает себя из союзнических отношений с Россией, а также рискует не только потерять статус переговорной площадки, но и возможность влиять на переговорной процесс по Донбассу.

«Если Москва пойдет на этот шаг, она косвенно подтвердит версию белорусской стороны. Более того, сегодня по Донбассу серьезных движений не происходит, и поэтому создавать дополнительный ажиотаж вокруг этой темы в виде смены переговорной площадки никто не будет. Москва точно не пойдет на этот шаг. Это все из разряда предположений», — считает Велизаде.

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