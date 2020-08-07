Человек - существо социальное и остро нуждается в общении. Однако так же остро человеку требуется и побыть в одиночестве, а карантин заставил нас круглосуточно находиться дома со своими близкими, без возможности побыть одному, рассказал 7 августа «РБК-Украина» психотерапевт, доктор медицинских наук Олег Чабан

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