«Когда ты все время находишься с одним и тем же человеком, начинают возникать стереотипные фразы — встретившись на кухне, нельзя же вдвоем молчать. То есть идет некое "изнасилование" человеческого мозга, ему не разрешают "помолчать". Обычно мы молчим хотя бы по дороге домой или на работу, а тут уже нельзя молчать. В результате происходит перенасыщение людьми», — рассказал психотерапевт.
Cитуация с распространением COVID-19 на Украине остается напряженной. Вот уже 3 дня страна бьет рекорды по новым случаям заражения за сутки. Что предпочесть в этой ситуации: здоровье или возможность помолчать, психотерапевт не уточнил.