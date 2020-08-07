Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал «возмутительным» заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, что на месте Украины он бы воевал за Крым в 2014 году, передает РИА Новости 7 августа

Безпалько сказал, почему Путин не возражает против позиции Лукашенко по Крыму © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«В его заявлении относительно Крыма масса противоречивых высказываний, которые у крымчан вызывают абсолютные возмущения. Говорить о крымчанах, которые живут в Крыму и определили свою судьбу на референдуме, как фактически о куске территории без людей крайне возмутительно. Вряд ли такие высказывания может допустить человек, который уважительно относится к России и русским», — заявил Цеков.

По его словам, Лукашенко демонстрирует «примитивное, неглубокое и превратное понимание ситуации», связанной с воссоединением полуострова с Россией.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.