Ранее Лукашенко заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее «не было власти и желания защищать свой кусок земли». По его словам, на месте украинских властей он воевал бы за Крым, и добавил, что тогда Украине нужно было привести вооруженные силы по всей стране в степень повышенной боевой готовности.
«В его заявлении относительно Крыма масса противоречивых высказываний, которые у крымчан вызывают абсолютные возмущения. Говорить о крымчанах, которые живут в Крыму и определили свою судьбу на референдуме, как фактически о куске территории без людей крайне возмутительно. Вряд ли такие высказывания может допустить человек, который уважительно относится к России и русским», — заявил Цеков.
По его словам, Лукашенко демонстрирует «примитивное, неглубокое и превратное понимание ситуации», связанной с воссоединением полуострова с Россией.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.