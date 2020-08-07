Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина считает законным решение убрать шторы с кабин для голосования на предстоящих президентских выборах. Об этом она заявила в своем видеообращении, опубликованном 6 августа

«Масса вопросов — а насколько это законно. Сразу же могу сказать, что закон не определяет, каким образом должны быть устроены кабины для голосования. Главное, чтобы они обеспечили тайну волеизъявления. А они обеспечивают, поскольку закрывают место для голосующего с трех сторон», — сказала Ермошина.

По ее словам, четвертая сторона кабинки останется открытой для того, чтобы в замкнутом пространстве не создавалась «вредоносная эпидемиологическая среда». Также Ермошина отметила, что таким образом избиратели не будут прикасаться к шторам.

Горькое послевкусие. Лукашенко наделал столько ошибок, что его победа на выборах станет поражением Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Такое ощущение, что возмущаются те, кто собирался использовать место для голосования прежде всего для выполнения каких-то не совсем законных действий, а именно разрыва бюллетеня, подмены бюллетеня на какой-нибудь листок для голосования, еще чего-то, что мы не знаем, что вполне задумано как технология, направленная на срыв выборов», — сказала глава ЦИК.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.