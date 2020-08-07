Минск сегодня является переговорной площадкой, играя важную миротворческую и посредническую роль в карабахском и донбасском конфликтах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Антироссийская карта Лукашенко не сыграла. Эксперты о выборах в Белоруссии © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк Олег Морозов заявил, что своими действиями Минск вычеркивает себя из союзнических отношений с Россией, а также рискует не только потерять статус переговорной площадки.

По словам Руслана Бортника, такие заявления следует воспринимать как неофициальные предупреждения Минску.

«Это означает, что в случае неправильного развития событий с захваченными, как считает Россия, российскими гражданами, участниками или сотрудниками ЧВК, Россия больше не будет рассматривать Белоруссию не только как дружеское, союзническое или партнерское государство, но и как партнера и посредника в решении многих вопросов», — объяснил эксперт.

В этом случае Минск потеряет возможность получать выгоду от этой посреднической роли.

«В этой ситуации такой шанс получат другие страны, занимающие более нейтральную позицию. То есть Россия делает предупреждение Минску, что если российское руководство будет считать белорусское руководство недружественным, то Белоруссия такую роль потеряет», — добавил Руслан Бортник.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергает это и утверждает, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.