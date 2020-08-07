За три дня досрочного голосования явка на выборах президента Белоруссии составила 22,47%. Об этом 7 августа сообщили в Центризбиркоме

Эксперт объяснил, зачем России Белоруссия © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Досрочное голосование стартовало 4 августа. У избирателей, желающих посетить участки до основного дня голосования, есть возможность отдать свой голос до субботы включительно.

Участие в досрочном голосовании можно принять на тех же основаниях, что и в основной день. Работают в эти дни участки с 10:00 до 14:00, а также с 16:00 до 19:00.

На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов: Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Сергей Черечень и действующий глава государства Александр Лукашенко.

Основной день голосования назначен на 9 августа.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.