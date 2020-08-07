Самая высокая явка за три дня была в Гомельской области, где на участки явилось чуть менее трети избирателей (30,22%). Высокая явка наблюдается также в Могилевской (26,14%), Витебской (21,18%), Минской (20,84%), Гродненской областях (20,05%) и в столице (18,89%).
Досрочное голосование стартовало 4 августа. У избирателей, желающих посетить участки до основного дня голосования, есть возможность отдать свой голос до субботы включительно.
Участие в досрочном голосовании можно принять на тех же основаниях, что и в основной день. Работают в эти дни участки с 10:00 до 14:00, а также с 16:00 до 19:00.
На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов: Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Сергей Черечень и действующий глава государства Александр Лукашенко.
Основной день голосования назначен на 9 августа.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.