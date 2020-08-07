Об открытии дела сообщила депутат от фракции «Слуги народа» Дарья Володина и подтвердила свои слова сообщением от следователя ГБР. Именно по ее заявлению бюро и будет искать неправомерные действия в письме дипломата.
«Театр абсурда, пьеса в трех действиях. Народный депутат Украины пытается привлечь к ответственности заместителя главы МИД Украины (то бишь мою скромную персону) за внешнеполитическую позицию Украины! Но хайпа не будет! Не комментировал предыдущие акты плохой режиссуры, не буду унижаться и на этот раз», — заявил Боднар.
Еще в апреле Боднар адресовал государственным органам власти письмо в контексте 105-й годовщины трагических событий в Османской империи. В нем разъясняли, что Украина не признает геноцид армянского народа. Армения также не признала геноцидом голодомор.
По разным подсчетам, турки в 1915 году истребили от 100 до 200 тысяч армян, проживавших на территории Турции — тогда Османской империи. Геноцид признали четыре десятка стран, а на Украине — только Черкасская, Полтавская и Запорожская области на уровне облсоветов.