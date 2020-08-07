Госбюро расследований (ГБР) Украины начало расследование в отношении замглавы МИД Василия Боднара из-за письма, в котором тот в апреле объяснял, почему Украина не признает геноцид армян в Турции столетней давности. На это Боднар отреагировал на своей странице в Facebook 6 августа

МИД Украины отказался признавать геноцид армянского народа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дарья Володина и подтвердила свои слова сообщением от следователя ГБР. Именно по ее заявлению бюро и будет искать неправомерные действия в письме дипломата.

«Театр абсурда, пьеса в трех действиях. Народный депутат Украины пытается привлечь к ответственности заместителя главы МИД Украины (то бишь мою скромную персону) за внешнеполитическую позицию Украины! Но хайпа не будет! Не комментировал предыдущие акты плохой режиссуры, не буду унижаться и на этот раз», — заявил Боднар.

Еще в апреле Боднар адресовал государственным органам власти письмо в контексте 105-й годовщины трагических событий в Османской империи. В нем разъясняли, что Украина не признает геноцид армянского народа. Армения также не признала геноцидом голодомор.

По разным подсчетам, турки в 1915 году истребили от 100 до 200 тысяч армян, проживавших на территории Турции — тогда Османской империи. Геноцид признали четыре десятка стран, а на Украине — только Черкасская, Полтавская и Запорожская области на уровне облсоветов.