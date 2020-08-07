Интересы США и Европы совпадают, в том числе и в отношении к Украине как к глубочайшей периферии, рассказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Украина воспринимается многими как африканская страна с туземцами, где есть какие-то, допустим, богатства, есть интересы геополитические, географические, обусловленные положением, но которая сама по себе не представляет большой ценности. Такое отношение не только к Украине, но и к странам Балтии, например. Страны Балтии сейчас — это глубокая периферия Евросоюза, экономически стагнирующая, демографически вымирающая, которая не развивается», — объяснил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович рассказал, что Москва из-за поведения балтийских государств отнеслась к строительству транспортной инфраструктуры в Северо-Западном федеральном округе как к вопросу стратегической безопасности.