Харьковский блогер Хозяин двора (Виталий Бойченко) снял пародию на задержание террориста, который захватил банк в Киеве. Видео опубликовано на YouTube-канале «Хозяин двора» 6 августа

«Ждем от правительства новых пранков»: на Украине сняли пародию на спецоперацию в Луцке © REUTERS, Mykola Martyniuk

В ролике «террорист» проходит в банк, просит кофе, «покурить», а также беспроцентный кредит для развития своей страницы в Instagram. В итоге «гость» банка потребовал, чтобы его профиль прорекламировал президент Украины Владимир Зеленский.

Затем появляется логотип телеканала ZIK, и происходящее на экране якобы переносится в прямой эфир.

«Надо передавать ему, что мир его любит и пусть он как бы сдается. Мы не верим, что у него там что-то есть, но тем не менее как бы сдавайся, зачем ты людей пугаешь?» — говорит закадровый голос «корреспондента».

В конце «террориста» ловит полицейский.

Таким образом блогеры спародировали события 3 августа, когда Сухроб Каримов вошел в помещение АО «Универсал банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве и попросил вызвать полицию, угрожая взорвать бомбу, которая якобы находится у него в рюкзаке. Все сотрудники смогли покинуть здание, в заложниках осталась лишь женщина — руководитель отделения банка. После этого к нему была допущена съемочная группа телеканала ZIK, которая вела прямой эфир с террористом, но без звука. В этот момент в помещение проникли сотрудники СБУ, которые обезвредили террориста и задержали его.

Ранее эти же блогеры создали ролик-пародию на задержание террориста в Луцке.