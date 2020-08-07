Американский рэпер Канье Уэст признал, что его участие в выборах президента США обречено на провал. Об этом 7 августа сообщает Forbes

Ким Кардашьян публично заявила о психологических проблемах Канье Уэста © REUTERS, Randall Hill

«Я не стану спорить с вами. Иисус — это король», — ответил рэпер.

При этом Уэст согласился с точкой зрения, согласно которой он отбирает голоса избирателей из числа афроамериканцев у другого претендента на пост главы государства Джо Байдена, снижая тем самым его шансы на победу.

«Я этого не отрицаю, я же только что сказал об этом», — сказал музыкант.

Ранее СМИ писали, что Уэст получает помощь в своей предвыборной кампании как минимум от четырех людей, связанных с Республиканской партией. Отмечалось, что такой союз может быть создан с целью обойти кандидата от демократов Джо Байдена. Подобные предположения вызывают опасения, что Уэста используют в качестве инструмента для переизбрания действующего президента США Дональда Трампа.