Инцидент произошел 6 августа в минском парке Дружбы народов, где должен был состояться митинг в поддержку оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Однако с утра власти пригнали в парк военную технику и объявили о праздновании Дня железнодорожных войск. Другие площадки в городе также были заняты, поэтому штаб Тихановской решил отказать от митинга.
Сторонников оппозиции призвали прийти на День открытых дверей учреждений дополнительного образования в Киевский парк. Когда люди собрались, диджей мероприятия включил песню «Перемен», чем вызвал овации.
В настоящее время диджей Кирилл Галанов находится в Центре изоляции правонарушителей. По словам брата Галанова, молодой человек пропал сразу после мероприятия, а когда он пришел в полицию писать заявление об исчезновении человека, ему сообщили, что Кирилл находится у них.
На вопрос, за что задержан Галанов, брату не отвечают. Суд состоится 7 августа.
Отмечается, что пока неизвестно местонахождение второго диджея, Влада Соколовского.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.