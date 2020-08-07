В Белоруссии задержали диджея, включившего на акции властей песню Виктора Цоя «Перемен». Об этом в пятницу, 7 августа, сообщило издание «Наша Нива»

Инцидент произошел 6 августа в минском парке Дружбы народов, где должен был состояться митинг в поддержку оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Однако с утра власти пригнали в парк военную технику и объявили о праздновании Дня железнодорожных войск. Другие площадки в городе также были заняты, поэтому штаб Тихановской решил отказать от митинга.

Сторонников оппозиции призвали прийти на День открытых дверей учреждений дополнительного образования в Киевский парк. Когда люди собрались, диджей мероприятия включил песню «Перемен», чем вызвал овации.

В настоящее время диджей Кирилл Галанов находится в Центре изоляции правонарушителей. По словам брата Галанова, молодой человек пропал сразу после мероприятия, а когда он пришел в полицию писать заявление об исчезновении человека, ему сообщили, что Кирилл находится у них.

Горькое послевкусие. Лукашенко наделал столько ошибок, что его победа на выборах станет поражением Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Отмечается, что пока неизвестно местонахождение второго диджея, Влада Соколовского.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.