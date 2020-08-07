Ранее в адрес порта Fährhafen Sassnitz Gmbh от американских сенаторов было отправлено письмо, содержащее угрозу «финансового уничтожения» в случае продолжения работ над проектом «Северный поток-2».
По словам Науманна, в письме речь идет о санкциях и консенсусе в масштабах всего правительства США, таким образом, данная инициатива исходит не от «отдельных агрессивно настроенных сенаторов».
«Трехстраничное письмо с угрозами от сенаторов Теда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона, содержащее конкретные санкции против Sassnitz GmbH, которая была вовлечена в завершение трубопровода "Северный поток-2", эквивалентно следующей стадии эскалации геополитического конфликта между США и Европой», — заявил он.
Депутат бендестага считает, что подбор выражений, в частности угроза «финансового разрушения» порта Засница, не уместен для диалога между партнерами.
Он также подчеркнул, что тот факт, что Европе нужно все больше и больше энергоносителей для соответствующего уровня жизни, должен быть принят в США.